Париж, , 10:06 — REGNUM В пяти департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за паводков, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Жителей департаментов Атлантические Пиренеи, Верхние Пиренеи, Верхняя Гаронна и Арьеж, предупредили о ливнях и наводнениях.

Департаменты Жер, Восточные Пиренеи, Нор и Эна находятся в состоянии повышенной готовности.

Дорожное движение на юго-западе Франции может быть затруднено. Также могут произойти перебои с электричеством.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки во Франции зарегистрировали 296 097 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции за сутки выявили 296 тысяч носителей коронавируса