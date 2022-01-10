Ленинградская область, 24 июня, 2008, 13:07 — ИА Регнум. На годовом общем собрании акционеров ОАО " Компания Усть-Луга " были утверждены годовой отчет общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе компании.

Как рассказали в пресс-службе "Усть-Луги", чистая прибыль компании за 2007 год составила 109,9 млн руб. По решению годового собрания акционеров, дивиденды за 2007 год выплачиваться не будут. Вся чистая прибыль направляется на развитие общества, в том числе 10% на благотворительные цели для оказания социальной помощи жителям Кингисеппского района и строительство Храма Святой Троицы с приделом Святителя Николая Чудотворца в поселке Усть-Луга.