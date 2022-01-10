"Усть-Луга" решила не выплачивать дивиденды за 2007 год (Ленобласть)
Ленинградская область, 24 июня, 2008, 13:07 — ИА Регнум. На годовом общем собрании акционеров ОАО "
Как рассказали в пресс-службе "Усть-Луги", чистая прибыль компании за 2007 год составила 109,9 млн руб. По решению годового собрания акционеров, дивиденды за 2007 год выплачиваться не будут. Вся чистая прибыль направляется на развитие общества, в том числе 10% на благотворительные цели для оказания социальной помощи жителям Кингисеппского района и строительство Храма Святой Троицы с приделом Святителя