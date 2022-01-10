Назрановский район, Ингушетия, 10 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Ингушетии обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность убитого. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«6 января 2022 года примерно в 11:00 на кладбище, расположенном на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского муниципального района республики, обнаружено скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти. <…> Личность погибшего предварительно установлена как жителя республики 1990 года рождения», — говорится в сообщении следственного органа.

Рядом с местом обнаружения тела были найдены пистолет системы «Макарова» с магазином, снаряженным четырьмя патронами. По одной из версий, останки убитого могут принадлежать 31-летнему вору в законе Хамзату Аушеву. Его имя известно в криминальных кругах как Хамзат Ингуш, по данным издания ФАН, он являлся одним из самых молодых воров в законе в России.

В 2013 году он был осужден за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». А в 2020 году осужденный был помещен в психлечебницу при исправительном учреждении и уже спустя год вышел на свободу.