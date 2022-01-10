Тараз, Казахстан, 10 января 2022, 10:05 — REGNUM В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, сообщает 10 января местное издание Vласть.
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По данным ряда СМИ, Сулейманов мог покончить жизнь самоубийством.
В МВД республики в настоящее время выясняют обстоятельства смерти генерала.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Тараз, который является административным центром Жамбылской области Казахстана, протестующие в ночь на 5 января повредили десять полицейских автомобилей.