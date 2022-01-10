Уфа, , 10:06 — REGNUM Новым начальником Отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Уфе стал майор полиции Равиль Бикбулатов. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ГИБДД Yarregion.ru

Сообщается, что начальник УГИБДД МВД по Башкирии полковник полиции Владимир Севастьянов представил нового начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Уфа майора полиции Бикбулатова Равиля Рафиловича.

Равиль Рафилович родился 20 января 1981 года в Чишминском районе Башкирии. С 1998 года начал службу в органах внутренних дел, в Госавтоинспекции служит с 2003 года. До назначения занимал должность заместителя командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Башкирии.

Отмечается, что главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов пожелал Бикбулатову успешно выполнять поставленные задачи по уменьшению уровня аварийности на дорогах Уфы.