Орландо, США, 10 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В возрасте 65 лет умер американский комик и актёр Боб Сагет (Роберт Сагет). Об этом 10 января сообщает офис шерифа графства Ориндж штата Флорида (США) в своём Twitter-аккаунте.

Кадр из видео на YouTube Боб Сагет

https://twitter.com/OrangeCoSheriff/status/1480340290917609472

Как утверждается в посте, сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо нашли тело мужчины, которого впоследствии опознали как Сагета. При этом полицейские не обнаружили следов насильственной смерти, а также наркотиков.

ИА REGNUM напоминает, что Боб Сагет стал известен после роли в ситкоме «Полный дом» (Full House), который транслировался с 1987 по 1995 годы. Сагет также озвучивал персонажа Теда Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму».