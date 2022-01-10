Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году из реестра обманутых дольщиков вычеркнуто около 2,5 тыс. фамилий. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Обманутые дольщики на митинге Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Почти 2,5 тысячи человек, ставшие жертвами строительных пирамид, получили компенсационные выплаты либо ключи от квартир.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону было принято решение завершить строительство двух многоквартирных домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону и улице Мира в Аксае. В Ростове-на-Дону также приступят к строительным работам в одной из секций проблемного дома на улице 1-й Баррикадной. На эти цели жилищно-строительному кооперативу «Баррикадная-24» направлена субсидия из областной казны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области из списка долгостроев вычеркнут ещё два дома