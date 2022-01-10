Братислава, , 10:02 — REGNUM 9 января в Словакии местные спасатели обнаружили тела трех граждан Польши, которые несколько дней назад пропали без вести в районе герлаховского горного массива. Об этом сообщает Polskie Radio.

Горы Pxhere.com

По предварительным данным спасателей, погибшие мужчины в пятницу, 7 января, поднялись на самую высокую вершину Татр, и с тех пор связь с ними была утеряна. Их объявили пропавшими без вести и начали поиски.

Указано, что сначала спасатели искали мужчин у подножия горы Герлах в Батыжовецкой долине. Позже область поиска была расширена. Когда спасатели нашли граждан Польши на южной стороне пика горы Малый Герлах, они уже были мертвы.

О точной причине их смерти пока не сообщается.