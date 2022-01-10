Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2495.

По данным на 10 января, в ковидных стационарах республики лечатся 872 пациента, состояние 700 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 130 тяжёлых больных. На дому в амбулаторном режиме лечатся 1832 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1256 коек: занято — 872, свободно — 384 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,4%», — добавили в оперштабе.