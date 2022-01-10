Москва, , 09:55 — REGNUM В понедельник, 10 января, в столице России ожидается сильнейший снегопад, в результате чего снежный покров увеличится сразу на 10−15 см. Об этом 10 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Снегопад

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«Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье начинается с сильнейшего снегопада, который будет идти весь понедельник. Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10−15 сантиметров, что очень много», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик рассказал, что обильное выпадение снега произойдет из-за столкновения воздушных масс с юга и севера и пояснил, что появившийся при этом фронтальный раздел помимо центрального региона европейской России затронет Черноземье и Нечерноземье.

Кроме того, Вильфанд отметил, что в целом в Москве и Московской области на нынешней неделе ожидается изменчивая погода.

«Температура днем в понедельник будет около минус 6—8 градусов. Потом будет изменяться циркуляция, и Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8—12 градусов днем и ночью. Температурный фон около нормы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ночь на 14 января, когда в России наступает новой год старому стилю, настоящие морозы прогнозируются в Красноярском и Алтайском краях, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где температура воздуха опустится ниже — 30 °C.