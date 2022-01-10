Владивосток, , 10:07 — REGNUM В Приморье за три года отремонтируют и модернизируют 11 школ искусств — 12 зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Всего на ремонты школ искусств направят более 200 млн рублей. Средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.

В 2022 году деньги получат школы искусств в Артеме, Уссурийске, Находке, Лесозаводске и Ольгинском районе. Общая стоимость планируемых работ — 101 млн рублей, в том числе 16,2 млн из краевого бюджета.

В 2023 году 85,4 млн рублей, в том числе 13,6 млн из краевого бюджета, выделят еще четырём школам в Находке, Партизанске и Пограничном районе.

В 2024 году ещё 20 млн направят на модернизацию школы искусств Октябрьского округа, а именно зданий в селе Покровка и поселке Липовцы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в посёлке Термальный, который является частью курортного комплекса, завершился ремонт зрительного зала в ДК «Ритм».