Бишкек, 10 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии должна возбудить уголовное дело по факту применения пытки в отношении музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане. Соответствующий запрос в надзорное ведомство направлен министерством юстиции республики. Об этом сообщается на сайте минюста Киргизии 10 января.

ru.torange.biz Уголовное дело

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Ведомство требует возбудить уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса КР — «Пытки».

»Основанием для обращения стали факты распространения видео гражданина Киргизии Викрама Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания\пытки и зафиксированы на видео очевидные факты самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках», — пояснили в минюсте.

Кроме того, министерство направило запрос в Казахстан «на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года».

В ведомстве напомнили, что запрет на применение пытки является «абсолютным международным обязательством каждого государства».

В минюсте также заявили, что отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из задержанных за участие в беспорядках в Казахстане оказался известный джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, который часто ездил на гастроли в Алма-Ату.

Министерство иностранных дел Киргизии направил Казахстану ноту с призывом к властям республики предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время.