Москва, 10 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году восстановлены правах и получили долгожданные квартиры более чем 3,7 тысячи обманутых дольщиков. Достроено 49 проблемных жилых домов, сообщали в Стройкомплексе.

77metrov.ru Дольщики

«Полностью решить проблемы всех дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, планируется в 2022—2024 гг.», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Всего с 2011 года в Москве удалось решить проблемы более 23 тыс. обманутых дольщиков и достроить свыше 200 жилых домов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве за 10 лет введено 1,8 млн кв. метров жилья в долгостроях.

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