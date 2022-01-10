Вена, , 09:54 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Вене, встретился 7 января с австрийским коллегой Питером Лаунски-Тиффенталем, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран также обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся 3 января в Вене.

Известно, что в ходе поездки в Австрию Чхве Чжон Гон провел встречи со всеми участниками восьмого раунда переговоров, включая заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Отметим, что Сеул не принимает непосредственного участия в ядерных переговорах, однако внимательно следит за событиями вокруг Ирана.