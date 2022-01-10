Вена, 10 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Вене, встретился 7 января с австрийским коллегой Питером Лаунски-Тиффенталем, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран также обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся 3 января в Вене.

Известно, что в ходе поездки в Австрию Чхве Чжон Гон провел встречи со всеми участниками восьмого раунда переговоров, включая заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Отметим, что Сеул не принимает непосредственного участия в ядерных переговорах, однако внимательно следит за событиями вокруг Ирана.