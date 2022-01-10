Егорлыкский район, Ростовская область, , 09:54 — REGNUM В Ростовской области в результате ДТП неподалёку от хутора Объединённый Егорлыкского района погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертельная авария произошла вечером 9 января на автодороге станица Егорлыкская — хутор Кавалерийский. Водитель Chevrolet Epica, предположительно, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Иномарка опрокинулась. Смертельные травмы получил пассажир. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего.