Магас, 10 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ингушетию прибыл отряд полиции из Мурманской области. В течение полугода сотрудники МВД будут нести службу на Кавказе по охране общественного порядка, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления областного МВД.

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«Всего в служебную командировку отправились более 40 сотрудников из различных подразделений полиции территориальных отделов и областного управления МВД России», — говорится в сообщении.

До отъезда на Северный Кавказ полицейские прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Перед отправкой был проведен смотр личного состава, в ходе которого были проверены внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение, а также были получены краткий инструктаж и информация об оперативной обстановке в месте будущего несения службы.

Напомним, сводные отряды полиции из различных регионов РФ помогают обеспечивать охрану общественного порядка в ряде республик Северного Кавказа уже не один год.

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