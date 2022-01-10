Белгород, , 09:58 — REGNUM В Белгородской области 2022 год объявлен годом дважды Героя Социалистического Труда Василия Горина. Об этом на вручении главной награды аграрной сферы региона 9 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Василий Горин Https://belregion.ru/

Премия учреждена в 2002 году и вручается белгородцам, которые работают на предприятиях области и развивают аграрную науку. В 2022 году прославленному земляку исполнилось бы 100 лет, а награда его имени выходит на федеральный уровень — по словам главы региона, Министерством сельского хозяйства РФ принято решение о включении премии в перечень мероприятий ведомства.

«Из разных уголков Белгородской области я регулярно слышу о подходе Василия Яковлевича. В его основе — бесконечная любовь к людям и уважение к труду. Этот подход не потерял актуальности и сегодня. Предлагаю официально признать 2022 год в Белгородской области Годом Василия Горина. В течение всего года мы будем проводить мероприятия, посвящённые этому великому человеку, начиная с детских садов и заканчивая большими производственными коллективами», — сказал губернатор.

В послевоенное время Василий Горин возглавил убыточный колхоз имени Фрунзе в родной Бессоновке, его хозяйство вышло в число передовых.