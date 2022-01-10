Казань, , 09:55 — REGNUM В Татарии в связи с недопущением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за 2021 год досмотрено 2997 воздушных судов, досмотрено 566 149 прибывших из-за рубежа пассажиров, в том числе более 107 тыс. иностранных граждан, выявлено 15 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Соответствующие итоги санитарно-карантинного контроля за 12 месяцев прошлого года подведены республиканским управлением Роспотребнадзора.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Помимо досмотра, анкетирования и термометрии у иностранных пассажиров проверяли наличие отрицательного исследования на COVID-19. Всего в 2021 году досмотрено 107 004 иностранных гражданина, все результаты исследований на новую коронавирусную инфекцию были отрицательные.

В аэропортах Татарии с 7 мая 2021 года организовано выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан, обследовано 7654 пассажира из-за рубежа, положительных результатов тестирований не зафиксировали.

С декабря 2021 года ведется исследование пассажиров, прибывающих транзитными рейсами из стран риска по штамму «Омикрон». По состоянию на 31 декабря протестировали 309 человек, результаты отрицательные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 6 января все пункты вакцинации возобновили свою работу. Запас вакцины имеется в достаточном количестве.

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