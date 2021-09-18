Тюмень, 10 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор осуждённой за побег из колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Sledcomrf.ru Колония

Женщина в марте 2021 года была приговорена за кражу к одному году и шести месяцам с отбыванием в колонии-поселении.

Ночью 10 сентября 2021 года, воспользовавшись отсутствием контроля, она перемахнула через забор, которым огорожено поселение. Днём этого же дня она была задержана сотрудниками колонии в квартире своих знакомых в Тюмени.

Беглянка признала вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина ранее судима, характеризуется отрицательно. С учётом этого суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года из этой же колонии-поселения под Тюменью сбежал осуждённый за убийство мужчина. Спустя время его задержали в Перми.