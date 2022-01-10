В Чувашии централизуют работу в дорожном строительстве
Чебоксары, 10 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году планируют централизовать процессы в дорожном строительстве по примеру работы в рамках строительства капитальных сооружений. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил 10 января на планёрке в правительстве, отметив, что некоторые руководители в 2021 году пытались «самоустраниться» при возведении объектов капстроительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Говоря о задачах на 2022 год, руководитель Чувашии выделил продолжение централизации «различного рода процессов». По его словам, в 2021 году провели «достаточно серьёзную работу» по организации строительства объектов, реконструкции, капитального ремонт — «прежде всего, по направлению «Службы единого заказчика».
Какие именно министры и муниципальные главы замечены в «попытке самоустраниться», не сообщалось.
Глава Чувашии «ещё раз напомнил», что централизация строительных процессов организована для консолидации компетенций и контроля, что позволяет за счёт этого обеспечить «эффективность, качество, своевременность работ»:
Олег Николаев подчеркнул, что КУ «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии «не подменяет все остальные вопросы».