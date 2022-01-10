Чебоксары, 10 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году планируют централизовать процессы в дорожном строительстве по примеру работы в рамках строительства капитальных сооружений. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил 10 января на планёрке в правительстве, отметив, что некоторые руководители в 2021 году пытались «самоустраниться» при возведении объектов капстроительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень в Чувашии

Говоря о задачах на 2022 год, руководитель Чувашии выделил продолжение централизации «различного рода процессов». По его словам, в 2021 году провели «достаточно серьёзную работу» по организации строительства объектов, реконструкции, капитального ремонт — «прежде всего, по направлению «Службы единого заказчика».

«Аналогичная работа предстоит при строительстве и реконструкции дорог, дорожного хозяйства. Налицо попытка самоустраниться, прежде всего, руководителей муниципальных образований от процесса реализации строительно-монтажных работ на территории по тем или иным объекта. И такого рода попытки имелись и со стороны руководителей органов исполнительной власти. Коллеги, это недопустимо», — сказал Олег Николаев.

Какие именно министры и муниципальные главы замечены в «попытке самоустраниться», не сообщалось.

Глава Чувашии «ещё раз напомнил», что централизация строительных процессов организована для консолидации компетенций и контроля, что позволяет за счёт этого обеспечить «эффективность, качество, своевременность работ»:

«Но функциональная сторона, аргументация необходимости тех или иных процессов, контроль за ходом выполнения работ в ежедневном формате остаётся за руководителями отраслевых министерств и тех территорий муниципальных образований, на территории которых тот или иной объект реализуется».

Олег Николаев подчеркнул, что КУ «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии «не подменяет все остальные вопросы».