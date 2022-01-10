Москва, 10 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах 10 января задержали и отменили 71 авиарейс, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

По данным на 9:45, наиболее напряжённая ситуация в «Шереметьево», где задержано 16 рейсов, а 26 отменено. В «Домодедово» задержано 17 рейсов, один отменён. Во «Внуково отклонились от расписания 11 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье 10 января ожидаются сильные снегопады, за сутки выпадет 5−8 мм осадков.