Севастополь, , 09:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 января в пресс-службе правительства города. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 9 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 85 человек. Жертвами инфекции стали ещё пять пациентов в возрасте от 75 до 90 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 53 293 пациента с COVID-19, выздоровели из них 50 532 человека, 1 873 умерли.

На утро 10 января в регионе полностью привились от коронавируса 262 850 жителя региона.