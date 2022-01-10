Благовещенск, 10 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Благовещенске 12-летняя девочка получила травму головы во время катания с горки в парке «Дружба». Оказалось, что на конструкции не были размещены правила безопасности при катании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики 10 января. Ведомство проводит проверку.

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Девочка госпитализирована и проходит лечение в Амурской областной больнице. По данным следственного управления СК РФ по региону, скатившись, она не успела отойти, и её сбили с ног. Во время падения ребёнок ударился головой об лёд.

В надзорном ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции при катании с горки. По факту травмирования девочки проводится проверка, опрошены очевидцы и осмотрено место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге пятилетний ребенок разбил голову о дерево, когда катался на «ватрушке» с горки в Муринском парке. Следственные органы проводят проверку.