Артём, Приморский край, 10 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Артёме 9 января во время тушения пожара в гараже обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — возбуждено уголовное дело по статье убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУСК РФ по Приморью.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний местный житель. Он признался, что, находясь в гараже, во время ссоры со своим 70-летним отцом нанес ему множество ударов руками по голове, а также железным совком в область шеи. Причиной конфликта стало то, что отец его выгонял из гаража.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Якутии будут судить за то, что она заперла в бане свою мать и подожгла здание. Таким образом якутянка наказала женщину за то, что она не дала ей денег на алкоголь.