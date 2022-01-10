Петрозаводск, , 09:47 — REGNUM В ковидных стационарах Карелии проходят лечение 599 заболевших COVID-19, состояние семерых из них оценивается как крайне тяжелое. Об этом 10 января сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В больнице

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По его словам, за минувшее воскресенье, 9 января, в Карелии лабораторным путем подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, что на 13 меньше, чем сутками ранее. Среди инфицированных 63 человека, или 85,1%, не были привиты.

«В ковидных стационарах получают лечение 599 пациентов, в состоянии средней тяжести — 536 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 55), — отметил Охлопков. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семерых крайне тяжёлых больных».

За сутки в Карелии зарегистрированы пять ковидных смертей, что на одну больше чем за день до этого. Вместе с тем, по выздоровлению с больничного были выписаны 142 человека.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 91 336 человек, в том числе 11 009 детей. Из них выздоровели 87 031 человек, в том числе 10 947 несовершеннолетних. Умерло 1234 человека. Продолжает лечение 3071 зараженный, в том числе 2472 — амбулаторно.

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