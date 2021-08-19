Шебалинский район, Алтай, 10 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай у жителя Кош-Агачского района изъяли почти 9 кг наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в ходе рейдового мероприятия сотрудники ДПС в Шебалинском районе заметили подозрительный автомобиль.

МВД по Республике Алтай Полицейские изъяли у жителя Алтая 9 кг наркотиков

На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость. Однако в результате он съехал с дороги и врезался в деревянный забор.

«В салоне автомобиля находились два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно наркотического содержания», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в пакетах находилось 8984 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».

Читайте также: В Обнинске полицейские задержали иностранца с наркотиками