Лион, Франция, 10 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. «Лион» сыграл вничью с ПСЖ в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Psg.fr «Лион» — ПСЖ

На седьмой минуте матча полузащитник «Лиона» Лукас Пакета открыл счёт. А на 76-й минуте защитник ПСЖ Тило Керер восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Лион» занимает 11-е место в чемпионате Франции, в активе команды 25 очков. ПСЖ идёт на первом месте с 47 очками.