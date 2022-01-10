10 января 2022 | Время чтения 5 мин

Казахстанский кризис не мог произойти в более чувствительный момент для российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, который также не может игнорировать нестабильность вблизи северо-западной границы Китая. Теперь можно ожидать, что два лидера сделают все необходимое для сдерживания ситуации в Казахстане. Но вопрос в том, на сколько их хватит?

Александр Белов, , 10:21 — REGNUM Массовые выступления в богатом нефтью и другими полезными ископаемыми Казахстане, спровоцированные скачком цен на топливо, коренятся в неэффективном государственном управлении и неудовлетворенных требованиях структурных реформ после провозглашения независимости страны от Советского Союза в 1990 году. Нынешние волнения стали серьезным вызовом не только для авторитарного режима Казахстана, но и для России, поскольку они могут привести к дестабилизации того, что Москва считает своим «ближним зарубежьем» или зоной безопасности и интересов, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 10 января в The Strategist

Массовые беспорядки Иван Шилов © ИА REGNUM

Протесты начались в условиях давнего авторитарного правления, общественного стремления к более широкому участию в управлении страной, повсеместной коррупции, лишения гражданских свобод, все большего социального и экономического неравенства и появления более информированного молодого поколения казахских националистов, которые хотят серьезных реформ.

С 1990 по 2019 год во главе республики стоял президент Нурсултан Назарбаев, который сделал свою карьеру в качестве члена Коммунистической партии СССР. Он провел страну через переход от коммунистического прошлого к фазе политической и экономической либерализации, как она называлась. Он подчеркнул важность и центральную роль казахов в управлении своей страной, но уделил особое внимание многонациональному характеру Казахстана, в котором, что наиболее важно, существенное меньшинство составляли русские, которые играли ключевую роль в управлении страной в советскую эпоху. Тем не менее, он, следуя советскому подходу, который сформировал его политическую жизнь, сохранил полный контроль над процессом перемен.

Стремясь диверсифицировать внешние отношения Казахстана и развивать связи с Западом, Назарбаев в конечном счете последовал примеру Москвы по основным вопросам внешней политики. Это выражалось в том, что Казахстан вступил в возглавляемое Россией Содружество Независимых Государств (состоящее из 11 бывших советских республик) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо России и Казахстана, входят еще три бывших советских государства — Белоруссия, Таджикистан и Армения. В своей региональной политике Назарбаев также рассматривал Китай как еще одну соседнюю крупную державу, а Казахстан стал членом Шанхайской организации сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

Эпоха Назарбаева в целом была отмечена стабильностью, развитием инфраструктуры и ростом среды молодых граждан, получивших уже казахское образование и ищущих собственную идентичность и национальную позицию. Эти годы также были отмечены коррупцией, социальным и экономическим неравенством и все большим общественным недовольством, которое не выходило пока на поверхность. Когда он решил уйти в отставку после почти 30 лет правления, силы оппозиции набирали силу, но не решались участвовать в крупных публичных выступлениях.

Хотя Назарбаева сменил на посту президента один из его сторонников, Касым-Жомарт Токаев, он по-прежнему сохранял ключевую роль в управлении национальными делами, возглавляя влиятельный Совет безопасности Казахстана. Общественное разочарование, лежащее в основе последних беспорядков, направлено как против Назарбаева, так и против ухудшения условий жизни.

На прошлой неделе, когда протесты распространились из крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, Токаев обратился к ОДКБ за помощью в обеспечении безопасности. Москва с готовностью отправила войска, что могло только возродить страх казахских националистов по поводу возвращения влияния Москвы. Он также отправил Назарбаева в отставку с должности в Совете безопасности и арестовал его близкого союзника и главу национальной безопасности Карима Масимова, что является очевидным признаком межэлитной борьбы за власть. Между тем он назвал протестующих террористами, которых поддерживают иностранцы.

Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан Mil.ru

В результате кровавого противостояния силовиков и протестующих погибли десятки человек, многие получили ранения, задержано более 5 тыс. протестующих. Токаев действовал, подробно консультируясь с президентом России Владимиром Путиным, и теперь ясно, что он участвовал в процессе установления своего личного правления.

Казахстанский кризис ставит Москву перед серьезной проблемой. Нестабильность в Казахстане, крупнейшей и наиболее богатой природными ресурсами бывшей советской мусульманской республике Центральной Азии, может отразиться на всех этих государствах, тогда как Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан также ощущают угрозу радикального исламизма из соседнего Афганистана, где к власти пришли боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Путин неоднократно заявлял, что безопасность Центральной Азии жизненно важна для России, и он уже направил российские войска для защиты слабой границы Таджикистана с Афганистаном. Контроль за событиями в Казахстане означает более широкое рассредоточение российских вооруженных сил на фоне их наращивания вдоль границы с Украиной для возможного вторжения в эту страну. Москва исторически заботилась о безопасности южных и западных границ России практически в равной степени.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Akorda.kz

Беспорядки в Казахстане, которые могут затронуть его хрупких соседей в Центральной Азии, где также преобладают уязвимые авторитарные режимы, вместе с «афганской угрозой» представляют собой события, которые должны заставить Кремль задуматься, является ли «вторжение на Украину» для получения уступок от США и их с НАТО союзников плодотворной стратегией. Беспорядки на южном заднем дворе России дают США и их союзникам возможность разыграть карту в переговорах с Москвой в отношении Киева, а также в их соперничестве с Китаем.

Казахстанский кризис не мог произойти в более чувствительный момент для российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, который также не может игнорировать нестабильность вблизи северо-западной границы Китая. Теперь можно ожидать, что два лидера сделают все необходимое для сдерживания ситуации в Казахстане. Но вопрос в том, на сколько их хватит?