Воронеж, , 09:38 — REGNUM Снегопады и морозы ожидаются в Воронежской области в первую рабочую неделю года, с 10 по 14 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Зима в Воронеже Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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Днём в первый рабочий день, 10 января, температура составит от одного до трёх градусов мороза, при юго-восточном ветре 7−12 м/с. Временами снег. В ночь на 11 января температура опустится до — 4, такая же температура сохранится и днём. Также ожидается небольшой снег.

Уже в ночь на 12 января похолодает до — 12 градусов, днём будет около 10 градусов мороза, а 13 января столбик термометра опустится до 15 градусов ниже нуля. Впрочем, уже в пятницу, 14 декабря, днём потеплеет до нуля градусов, возможен снег.