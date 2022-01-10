Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбургской области сорван госконтракт по строительству региональной инфекционной больницы, рассчитанной на 186 коек. Подрядчик должен был сдать объект до 30 декабря 2021 года, однако по факту договор не исполнен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбуржья.

Строительство

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работы по строительству госпиталя ООО «Новая Уральская Компания» не завершены. В частности, в отдельных корпусах отсутствует потолочное покрытие, вентиляция, линолеум, напольное плиточное покрытие, облицовка на дверных проемах, в прачечную не подведена вода и канализация. Завезенное медицинское оборудование и мебель частично размещена в помещении больницы в коробках. Акт выполнения работ заказчиком (Оренбургской областной инфекционной больницей) до сих пор не подписан, поскольку подрядчик не исполнил свои обязательства в полном объеме.

Гендиректору подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения государственного контракта. Руководитель компании вызван в прокуратуру Оренбургского района для вручения представления об устранении нарушений требований законодательства, а также для возбуждения административного дела.

Напомним, проект строительства областной инфекционной больницы планировали реализовать в сжатые сроки. Стройка началась летом 2021 года. В конце года председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении субсидии в 500 млн рублей для завершения возведения госпиталя. Премьер-министр поручил губернатору Денису Паслеру держать на личном контроле своевременную реализацию проекта.

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