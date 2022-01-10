Киев, , 09:37 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Такое мнение в эфире «Украина 24» высказал бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — отметил он.

Он добавил, что Украине не сможет забрать «временно оккупированные территории». Сославшись на данные опросов, Гриценко заявил, что в Донбассе царит «русский дух» и более 80% его жителей хотят жить в России.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам проведённого на полуострове референдума. Официальный Киев и страны Запада не признали итоги голосования.

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1 декабря в ходе ежегодного обращения к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма, который он назвал украинской землёй, должно стать «главной целью и философией Украины». При этом фундаментом «деоккупации» полуострова должна стать так называемая «Крымская платформа».

При этом российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.