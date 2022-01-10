Москва, , 09:37 — REGNUM В 2021 году Москву удостоили престижных наград в сфере цифровизации, туризма и развития креативных индустрий, сообщается на портале мэра столицы.

Нескольких российских и зарубежных наград в 2021 году удостоился городской благотворительный сервис, работающий на столичном портале mos.ru. В январе он стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards.

Летом Москва заняла вторую позицию в рейтинге европейских экосистем для стартапов Global Startup Ecosystem Index. В конце июня правительство Москвы получило премию в области информационных технологий CIPR Digital в трех номинациях.

В июне Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России. Также столица вошла в пятерку лучших мегаполисов мира, получила крупнейшую туристическую премию World Travel Awards в двух номинациях.

Весной 2021 года Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37 120. В сентябре Москва оказалась среди лидеров рейтинга The World’s 100 Best Cities, заняв в нем четвертое место.

В октябре презентован гастрономический гид «Мишлен» по Москве. Столица России стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом путеводителе. Всего в нем указано 69 ресторанов.

В ноябре правительство Москвы завоевало второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема».

Также в ноябре Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций».

В декабре Москва получила главную международную турпремию World Travel Awards в двух номинациях. Также Москву отметили и премией Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».

В декабре 2021 года столица получила премию Рунета сразу в пяти номинациях. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы и туристический сервис Russpass.

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