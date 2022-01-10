Тарумовский район, Дагестан, , 09:35 — REGNUM В Дагестане произошел взрыв бытового газа в одном из домовладений в Тарумовском районе. При взрыве пострадали три человека, в том числе двое детей — семи и двенадцати лет и их мать. В настоящее время пострадавших переправили в ожоговый центр города Махачкалы, сообщили 9 января в пресс-службе регионального минздрава.

Взрыв газа

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме поселка Иммунный. Один из детей получил ожоги 45% поверхности тела, его старший брат — 31% поверхности тела. Женщина в результате взрыва получила травмы кистей рук.

«Вся необходимая экстренная помощь, включая противошоковую терапию детям и ушивание ран их матери, была оказана в Тарумовской центральной районной больнице. На утро, 8 января, санитарным автотранспортом в сопровождении врачей дети были транспортированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, где в настоящее время получают специализированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении минздрава.

Лечение пострадавших при взрыве газа взяла под контроль министр здравоохранения Татьяна Беляева.

Читайте также: Семья из трех человек получила ожоги при взрыве газа в Дагестане