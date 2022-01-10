Бишкек, 10 января 2022, 09:35 — REGNUM Во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Киргизии Садыра Жапарова примет участие премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе президента Киргизии.
Как передавало ИА REGNUM, 9 января киргизский президент Садыр Жапаров не исключил, что отдельные граждане Киргизии могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.
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