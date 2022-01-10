Ярославль, 10 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Суд в Ярославле признал мать виновной в гибели трехлетней дочери, выпавшей из окна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Москитная сетка

Как ранее сообщало ИА REGNUM само происшествие случилось 25 июля 2021 года на улице Громова в Дзержинском районе Ярославля. Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, выпала из окна 5 этажа. Малышка скончалась в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Уголовное дело в особом порядке рассмотрел Дзержинский районный суд. На скамье подсудимых оказалась мать ребенка. Свою вину женщина полностью признала.

«…оставила одну, без присмотра на кухне в квартире, при этом открыла на проветривание окно на кухне, к которому при существующей на кухне обстановке у ребенка имелся беспрепятственный доступ, что, в совокупности с активностью и подвижностью ребенка, создавало опасность выпадения из окна… В результате подсудимая, проявив небрежность, создала ситуацию опасную для жизни малолетней, которая, оставшись одна, без ее контроля, забралась на подоконник, открыла окно и облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на землю», — отмечается в приговоре Дзержинского районного суда.

В итоге суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к шести месяцам исправительных работ. Наказание определено как условное, испытательный срок — 6 месяцев. Приговор Дзержинского районного суда вступил в законную силу.