Тюмень, , 09:30 — REGNUM В Тюменской области в первую декаду января 2022 года зафиксировано 69 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

Увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей, отмечают в экстренной службе.

Причём пожарным Тюменской области довелось 50 раз спасать людей из огня, 37 раз пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.