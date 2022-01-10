С начала 2022 года в Тюменской области произошли около 70 пожаров
Тюмень, 10 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Тюменской области в первую декаду января 2022 года зафиксировано 69 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США
Пожар
Увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей, отмечают в экстренной службе.
Причём пожарным Тюменской области довелось 50 раз спасать людей из огня, 37 раз пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.