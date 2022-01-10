Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM В массовом ДТП на трассе «Кола» в Ленинградской области погибли два человека. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли люди. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

ДТП произошло днем 9 января на 76 км федеральной трассы «Кола». 41-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo, пытаясь обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. После чего «Шевроле» столкнулся с двигающимися в попутном направлении легковыми автомобилями Volkswagen Jetta и Renault Duster, последний, в свою очередь, столкнулся с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем Skoda Octavia.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля Chevrolet Aveo, — уточнили в ведомстве. — За 2021 год водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo восемь раз привлекался к административной ответственности».