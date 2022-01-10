Муромцевский район, Омская область, , 09:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Омской области дали пояснения по поводу иска прокуратуры из-за лекарства для больного ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, у пациента очень редкое генетическое заболевание — пропионовая ацидемия.

Ребенок в больнице Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

В крови мальчика количество аммиака в несколько раз превышает норму. Как отмечается, ребёнок бесплатно получает лекарства и специальное детское питание.

«Аммониметр, необходимый для измерения уровня аммиака в домашних условиях, приобретен в 2021 году. Заявка на лекарство «Биотин», нужное ребёнку на 2022 год сформирована», — отметили в ведомстве.

При этом препарат для поддержания организма малолетнего пациента не зарегистрирован на территории России. Его закупают через соответствующие общественные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Муромцевского района обратилась в суд с требованием обеспечить ребёнка лекарствами. В минздраве обещали предоставить все документы в ходе судебного разбирательства.

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