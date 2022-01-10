Париж, 10 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За сутки во Франции зарегистрировали 296 097 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно полученным данным, за сутки число случаев заражения коронавирусом в стране сократилось на 2,5%. Днем ранее во Франции выявили 303 669 новых случаев заражения коронавирусом.

Семь дней назад в больницах Франции находилось 16 365 пациентов. На сегодняшний день это число увеличилось до 21 982 пациентов, ещё 3847 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из института инфекционных заболевай, расположенном в Марселе, обнаружили новый штамм коронавируса.