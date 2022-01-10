Москва, , 09:27 — REGNUM Власти Москвы планируют строить город вокруг людей и их желаний. Об этом заявил 10 января мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Исторически города возникли вокруг крепостей или рынков, многие города, особенно в нашей стране, были построены как рабочие посёлки при заводах и шахтах, иные города были основаны по воле правителей порой в очень странных и неподходящих для жизни местах», — сказал он.

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По словам мэра, так было в прошлом, а «сегодня мы хотим строить город вокруг людей, вокруг их желаний и потребностей».

Собянин отметил, что у Москвы есть всё, чтобы справиться с амбициозной задачей.