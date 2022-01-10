Барнаул, , 09:26 — REGNUM В ближайшие дни ряд регионов Сибири окажется во власти морозного воздуха: столбик термометра опустится ниже 30 °C, а местами, а местами будет до — 40 °C. Похолодание ожидается в ночь на Старый новый год, 14 января.

Сибирь. Морозы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске — до 30 градусов мороза, в Туруханском крае — до 40 градусов мороза. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край — тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4−6 градусов», — отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, что касается Алтайского края, то в этом регионе зима выдалась необычайно тёплой: зимой очень часто столбик термометра показывал от минус 1 °C до минус 10 °C.

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