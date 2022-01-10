Сеул, 10 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В декабре 2021 года иностранные инвесторы в Южной Корее выкупили акции компаний на сумму 4,36 трлн вон (~$3,6 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Ethan Инвестиции

Согласно опубликованным данным, инвесторы продолжают скупать акции южнокорейских компаний второй месяц подряд.

Иностранные инвесторы из США приобрели акции на сумму 2,3 трлн вон (~$1,9 млрд), из Малайзии — на 700 млрд вон (~$583 млн), а инвесторы из Британии, напротив, продали акции на сумму 2,5 трлн вон (~$2,08 млрд), из Сингапура — на 200 млрд вон (~$166 млн).

По данным представителей службы, по состоянию на конец декабря доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 28,7%.

Кроме того, иностранцы приобрели на рынке Южной Кореи облигации на сумму 5,56 трлн вон (~$4,6 млрд).