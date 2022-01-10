Чебоксары, 10 января 2022, 09:25 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выделил две задачи с учётом пандемии коронавируса. И хотя ситуация развивается «в позитивном ключе», тем не менее с 20 января в гипермаркеты будут пускать по QR-кодам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил 10 января на планёрке в правительстве.
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Открывая обсуждение, глава Чувашии констатировал, что праздничные дни «для многих из нас» оказались рабочими.
Руководитель региона выделил два момента, обратив внимание на ситуацию с коронавирусом:
Олег Николаев считает, что во время новогодних каникул, «в том числе из-за возможно менее пристального внимания», торговые центры «пренебрегали вопросами обеспечения допуска» по QR-кодам. И поручил провести «работу по возобновлению контроля и применению соответствующих мер».
Глава Чувашии также напомнил, что по QR-кодам с 20 января начнут пускать в гипермаркеты, поручив министру экономику «провести подготовительную работу, чтобы и сами предприятия были готовы должным образом проводить эти мероприятия».