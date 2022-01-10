Копейск, Челябинская область, 10 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области поймали гражданина, который обокрал магазин. Об этом сообщает областное УМВД.

40.мвд.рф Кража денег

Под подозрение попал гражданин 2001 года рождения, проживающий в Красноармейском районе. Он пояснил полицейским, что ночью отжал дверь магазина, проник внутрь и похитил продукцию. При этом часть похищенного он уже продал.

Задержанный ранее был судим. Теперь ему предстоит отвечать за кражу.