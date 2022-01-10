Сочи, Краснодарский край, 10 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Более 270 тысяч туристов в январе принял город-курорт Сочи за период с 31 декабря по 9 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Красная-поляна.рф Отдых в горах

«Праздники прошли при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Координацией работы всех служб города и обеспечением безопасности занимался межведомственный оперативный штаб. Он работал в круглосуточном режиме», — уточнили в пресс-службе.

В горном кластере загрузка средств размещения составила около 90%, средняя на курорте — 70%. В дни новогодних праздников было куплено 155 тысяч ски-пассов, было арендовано порядка 110 тысяч единиц горнолыжного снаряжения. Около 140 тыс. человек посетили парк «Ривьера», сочинский «Дендрарий», смотровую башню на горе Большой Ахун и Скайпарк. В дни каникул аэропорт Сочи принимал в среднем в день около 14 тысяч пассажиров, а через пост Магри ежесуточно взъезжали более 6 тысяч автомобилей.