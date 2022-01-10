Южно-Сахалинск, , 09:22 — REGNUM На Сахалине в 2022 году из-за угрозы распространения коронавируса не будет традиционных крестного хода и погружения в купели в честь дня Крещения Господня, об этом 10 января сообщили ИА Сах.ком в пресс-службе Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Крещенская купель Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее в епархии заверяли, что все мероприятия в честь Крещенских праздников состоятся. Но позже выяснилось, что по действующему указу губернатора области организация крестного хода и омовение в купели невозможны в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбург в 2022 году останется без официальных крещенских купелей. В городе решено не оборудовать иордани.