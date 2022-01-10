Якутск, , 09:28 — REGNUM Постпредство Якутии в Москве содействует транспортировке жителей Якутии из Казахстана в Россию. В столицу страны доставлен уже 21 якутянин, все они — студенты, сообщил 10 января в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Необходимо держать на особом контроле ситуацию с нашими земляками, находящимися в Казахстане», — также подчеркнул он.

Сами студенты были рады попасть в Россию и освещали процесс транспортировки в соцсетях.

«Алма-Аты, до нескорых встреч! Мы провели 4 дня без интернета! У нас психологическая травма!» — отметили якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в Казахстане начались массовые протесты, поводом для которых стало резкое повышение цен на газ для автомобилей. В столице страны Алма-Ате протестующие захватили несколько административных зданий.