Минск, , 09:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.

Александр Лукашенко Gov.by

«Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса», — говорится в послании Лукашенко президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Белоруссия уже сталкивалась с таким вызовом и поэтому «понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны», заключил белорусский лидер.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.

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