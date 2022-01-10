Минск, 10 января 2022, 09:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот.
Белоруссия уже сталкивалась с таким вызовом и поэтому «понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны», заключил белорусский лидер.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.
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